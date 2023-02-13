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Корейский Зомби рассказал, что думает о результате боя Махачев — Волкановски

Корейский Зомби рассказал, что думает о результате боя Махачев — Волкановски
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Боец ММА Чон Чхан Сон по прозвищу Корейский Зомби высказался о поединке между представителем России Исламом Махачевым и спортсменом из Австралии Александром Волкановски. Их бой состоялся 12 февраля на турнире по смешанным единоборствам UFC 284. Победу единогласным решением судей добыл Махачев.

«Тот результат, который не имеет значения. Очень хороший бой», — написал Чхан Сон у себя в социальных сетях.

Ислам стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. В поединке с Волкановски он защитил пояс. Всего на счету российского бойца 13 побед и одно поражение в американском промоушене.

Хасбик поздравил Ислама Махачева с победой над Александром Волкановски:

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