Бетербиев отреагировал на победу Махачева в бою с Волкановски

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (19-0, 19 KO) разместил новый пост у себя в социальных сетях, поздравив соотечественника, бойца смешанных единоборств Ислама Махачева с победой на UFC 284. Соперником Махачева был боец из Австралии Александр Волкановски.



«Поздравляю с победой. Красивый бой», — написал Бетербиев.



Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоялся 12 февраля в Перте (Австралия). Для Ислама это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей. В общей сложности россиянин провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

Ислам Махачев пробует себя в спортивной гимнастике: