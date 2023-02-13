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Бетербиев отреагировал на победу Махачева в бою с Волкановски

Бетербиев отреагировал на победу Махачева в бою с Волкановски
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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (19-0, 19 KO) разместил новый пост у себя в социальных сетях, поздравив соотечественника, бойца смешанных единоборств Ислама Махачева с победой на UFC 284. Соперником Махачева был боец из Австралии Александр Волкановски.

«Поздравляю с победой. Красивый бой», — написал Бетербиев.

Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоялся 12 февраля в Перте (Австралия). Для Ислама это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей. В общей сложности россиянин провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

Ислам Махачев пробует себя в спортивной гимнастике:

И это величайший бой? Махачеву заплатили гроши по сравнению с Хабибом и Конором! И это величайший бой? Махачеву заплатили гроши по сравнению с Хабибом и Конором!
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