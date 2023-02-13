Умар Нурмагомедов предположил, кто будет соперником Шона О’Мэлли

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов высказал мнение, что бывший чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз и первый номер рейтинга этого дивизиона Шон О’Мэлли проведут очный поединок.



«Есть два парня, которые в настоящий момент не дерутся и, скорее всего, в конечном итоге будут драться друг с другом, а не со мной. Это Доминик Круз и Шон О’Мэлли», — написал Нурмагомедов в своих социальных сетях.



В настоящий момент Круз занимает седьмое место в рейтинге UFC легчайшего веса, Нурмагомедов – 11-е.



Напомним, в последнем бою Умар Нурмагомедов встречался с бразильцем Раони Барселосом. Поединок проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC Vegas 67 в январе этого года. Бой завершился победой Умара, которую он добыл нокаутом в первом раунде.

Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса: