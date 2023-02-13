Абдель-Азиз — о Махачеве: тошнит, что некоторые такие расисты. Вы будете нас уважать!

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз выразил уверенность, что россиянин Ислам Махачев является первым номером рейтинга бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.



«Меня тошнит от того, что некоторые такие расисты. Мы не обязаны вам нравиться, но вы будете нас уважать! Я знаю, вам это не нравится, но Ислам Махачев — лучший боец вне зависимости от весовой категории», — написал Абдель-Азиз у себя в социальных сетях.



Напомним, 12 февраля в Перте (Австралия) на турнире UFC 284 состоялся поединок Махачева и австралийца Александра Волкановски. Ислам победил единогласным судейским решением, впервые защитив пояс UFC в лёгком весе.

Чемпион UFC Ислам Махачев делится секретами рациона бойца: