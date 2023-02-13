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«Не жалейте друг друга». Александр Емельяненко показал, как спарринговал с братом Фёдором

«Не жалейте друг друга». Александр Емельяненко показал, как спарринговал с братом Фёдором
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился с подписчиками своих соцсетей архивным видео. На кадрах показан его спарринг с братом Фёдором.

«Не жалейте друг друга на тренировках, даже если это Брат!» — говорится в описании к видеозаписи.

Александр Емельяненко показал видео спарринга с братом Фёдором:

Александр и Фёдор не общаются друг с другом уже долгие годы. Многие фанаты смешанных единоборств не раз призывали братьев помириться, но пока прогресса в этом вопросе нет.

Фёдор Емельяненко за время карьеры провёл 48 боёв, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел cемь поражений. Один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. Бой с американцем Райаном Бейдером, где Фёдор уступил, стал для него последним в карьере.

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