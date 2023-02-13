Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Жулик». Бывший соперник Махачева обвинил его в обмане перед боем с Волкановски

«Жулик». Бывший соперник Махачева обвинил его в обмане перед боем с Волкановски
Комментарии

Новозеландский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Дэн Хукер, в прошлом встречавшийся в клетке с россиянином Исламом Махачевым, обвинил его в запрещённом восстановлении после взвешивания в преддверии поединка с австралийцем Алексом Волкановски, состоявшемся на турнире UFC 284.

По словам Хукера, Махачев воспользовался услугами медика, чтобы поставить себе капельницу после обезвоживания, что запрещается правилами UFC.

«Тупица считает, что он может прилететь в Австралию, нанять медсестру, чтобы она поставила ему капельницу, и мы не узнаем об этом. Жулик.

Докажи, что я не прав. Держу пари, у тебя не получится.

Он не обманывает – он не выигрывает», – написал Хукер на своей странице в социальной сети.

Новость по теме
Корешков объяснил, почему Волкановски справился с борьбой Махачева
Махачев не смог скрутить мелкого австралийца! До умений Хабиба ему ещё далеко Махачев не смог скрутить мелкого австралийца! До умений Хабиба ему ещё далеко

Путь Махачева к величию. От охранника до суперзвезды UFC:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023