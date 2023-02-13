«Жулик». Бывший соперник Махачева обвинил его в обмане перед боем с Волкановски

Новозеландский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Дэн Хукер, в прошлом встречавшийся в клетке с россиянином Исламом Махачевым, обвинил его в запрещённом восстановлении после взвешивания в преддверии поединка с австралийцем Алексом Волкановски, состоявшемся на турнире UFC 284.

По словам Хукера, Махачев воспользовался услугами медика, чтобы поставить себе капельницу после обезвоживания, что запрещается правилами UFC.

«Тупица считает, что он может прилететь в Австралию, нанять медсестру, чтобы она поставила ему капельницу, и мы не узнаем об этом. Жулик.

Докажи, что я не прав. Держу пари, у тебя не получится.

Он не обманывает – он не выигрывает», – написал Хукер на своей странице в социальной сети.

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