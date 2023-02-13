Джошуа — о поражениях Усику: теперь я рассматриваю себя как претендент
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, британец Энтони Джошуа, готовящийся вернуться на ринг 1 апреля в Лондоне, рассказал, как изменили его подход к боям два поражения от украинца Александра Усика.
«Сейчас я смотрю на себя как на претендента. Когда у вас есть пояса и вы являетесь чемпионом, то вам приходится и выступать определённым образом. Потому что вы выходите на ринг против кого-то, кто намеревается отобрать у вас то, что вам принадлежит. И в этом заключается отличие.
Теперь же мне не нужно ничего защищать, и это влияет на моё мышление. Это естественный подход, как ситуация с охотником и добычей. Я оказался на другой стороне, и мне необходимо перестроиться», – приводит слова Джошуа Sky Sports.
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