Дмитрий Бивол начал подготовку к следующему бою
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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), российский боксёр Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO) начал подготовку к следующему поединку, сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса».
Первый этап подготовки бойца пройдёт на его исторической родине – в Киргизии.
Фото: из личного архива Дмитрия Бивола
Ранее стало известно, что свой следующий поединок Бивол проведёт в мае/июне. Соперником россиянина, как ожидается, станет британский олимпиец Джошуа Буатси (16-0, 13 KO).
В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре в Абу-Даби (ОАЭ), Бивол победил единогласным судейским решением мексиканского экс-чемпиона Хильберто Рамиреса, нанеся ему первое поражение в карьере.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе:
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