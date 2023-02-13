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Гэтжи — о бое с Физиевым: я собираюсь вырубить этого чудака

Гэтжи — о бое с Физиевым: я собираюсь вырубить этого чудака
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Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг), американец Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от поединка с азербайджанским проспектом Рафаэлем Физиевым, который состоится 18 марта на турнире UFC 286 в Лондоне (Великобритания).

«Я усердно работаю на протяжении всей своей жизни, и я намереваюсь вырубить этого чудака. Принесёт ли мне победа над Физиевым бой за титул? Не знаю. Сейчас я сосредоточен только на этом поединке», – сказал Гэтжи в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 274 в мае, Гэтжи проиграл удушающим приёмом во втором раунде бразильцу Чарльзу Оливейре.

Физиев в июле на UFC on ESPN победил нокаутом в пятом раунде экс-чемпиона организации и ветерана Рафаэля дос Аньоса.

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