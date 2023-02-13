Василевский назвал предпочтительного соперника для Махачева

Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский высказался о следующем сопернике чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислама Махачева после его победы над австралийцем Алексом Волкановски.

Напомним, поединок бойцов состоялся 12 февраля на турнире UFC 284 и завершился победой Махачева единогласным судейским решением.

«Не знаю, кто по рейтингам является следующим претендентом на пояс, но мне было бы интересно посмотреть на бой Ислама с победителем пары Рафаэль Физиев – Джастин Гэтжи. И именно с Физиевым. Он тоже выходец с постсоветского пространства, ударник, на ходу. Их бой был бы более интригующим, чем встреча с Гэтжи, который уже проиграл Хабибу в одну калитку», – приводит слова Василевского издание MMA.Metaratings.ru.

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В Катаре отметили победу Махачева, разместив его изображение на небоскрёбах: