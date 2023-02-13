Адесанья отреагировал на слух о нежелании драться с Перейрой на UFC 287

Экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), звёздный новозеландец Исраэль Адесанья прокомментировал слух, согласно которому он не хотел соглашаться на реванш с бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 8 апреля в Майами (Флорида) и возглавит турнир UFC 287.

«Я не впадал в какой-то экстаз от анонса. Я в точности понимал, как всё сложится. Не верьте социальным сетям… Я читал кое-какое дерьмо. У меня было время на отдых, и сейчас мы работаем. Я сказал, что реванш состоится. Так и произошло.

Устраивают ли меня дата и место? Более чем. Осталось около восьми недель, так что да, всё так, как и должно быть», – сказал Адесанья на пресс-конференции.

Ранее в интервью Адесанья прокомментировал уход Фрэнсиса Нганну из UFC.