Адесанья отреагировал на слух о нежелании драться с Перейрой на UFC 287
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Экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), звёздный новозеландец Исраэль Адесанья прокомментировал слух, согласно которому он не хотел соглашаться на реванш с бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 8 апреля в Майами (Флорида) и возглавит турнир UFC 287.
«Я не впадал в какой-то экстаз от анонса. Я в точности понимал, как всё сложится. Не верьте социальным сетям… Я читал кое-какое дерьмо. У меня было время на отдых, и сейчас мы работаем. Я сказал, что реванш состоится. Так и произошло.
Устраивают ли меня дата и место? Более чем. Осталось около восьми недель, так что да, всё так, как и должно быть», – сказал Адесанья на пресс-конференции.
Ранее в интервью Адесанья прокомментировал уход Фрэнсиса Нганну из UFC.
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