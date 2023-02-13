Тренер Махачева оценил возможность реванша с Волкановски

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг), россиянина Ислама Махачева, высказался о возможности его реванша с австралийцем Алексом Волкановски.
Напомним, поединок бойцов состоялся 12 февраля на турнире UFC 284 и завершился победой Махачева единогласным судейским решением.
«Без сомнений, в UFC хотели бы увидеть реванш, и я не вижу причин, по которым он не мог бы состояться. Было бы здорово. Фанатам понравится. Да и Ислам был бы не против. Как и Алекс. Он называет себя Великим и оправдывает это прозвище.
Алекс конкурентен. Он считает, что победил, и так и должно быть. У него правильный настрой, и в определённый момент они с Исламом могли бы провести реванш», – сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Submission Radio.
Махачев троллит фанатов: ну что Австралия, ты разочарована?
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