Мендес: Волкановски стал испытанием. Как и говорил Хабиб

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг), россиянина Ислама Махачева, признался, что был удивлён результатом его поединка с австралийцем Алексом Волкановски.

Напомним, поединок бойцов состоялся 12 февраля на турнире UFC 284 и завершился победой Махачева единогласным судейским решением.

«Это было испытание, без сомнений. Алекс и вправду стал тем испытанием, о котором говорил Хабиб [Нурмагомедов]. Он понимал, что Алекс станет труднейшим вызовом для Ислама и что поединок пройдёт всю дистанцию.

Я не был в этом уверен, поскольку Ислам фантастически смотрелся на тренировках. Однако Хабиб понимал, что поединок получится тяжёлым, вопреки даже моим ожиданиям. Мы возглавили рейтинг pound-for-pound неспроста, ведь победили парня, считающегося одним из величайших полулегковесов в истории», – сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

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