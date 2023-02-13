Даниэль Кормье представил свой разбор боя Махачев — Волкановски

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье проанализировал поединок между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски, состоявшийся на минувших выходных.

«Первый раунд получился крайне конкурентным. Махачева сбили с ног, после чего он поднялся и сбил Волкановски. Также на его счету тейкдаун и контроль. Первый раунд отходит ему.

Во втором раунде Махачев снова потряс Волкановски. Если он и не уронил его, то потряс. Волкановски совершил сумасшедший камбэк в третьем раунде и выиграл его.

В четвёртом раунде благодаря прекрасно рассчитанному удару Махачев провёл ещё один тейкдаун и продержал контроль большую часть времени.

К пятому раунду счёт был 3-1. Перед пятым раундом Волкановски пришёл в свой угол и сказал: «Эй, я отстаю, пора действовать». Что он и сделал», – сказал Кормье в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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