Адесанья: к чёрту пояс UFC – я просто хочу победить Перейру

Экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), звёздный новозеландец Исраэль Адесанья признался, что его не волнует статус титульного реванша с бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 8 апреля на турнире UFC 287 в Майами (США).

«Я никогда не имел мотивации для боя с этим парнем, но для этого поединка я подталкиваю себя. К чёрту пояс, к чёрту всё остальное – я просто должен побить его. Итак, моя мотивация заключается в том, чтобы просто победить его.

Люди могут как угодно считать наши встречи, мне всё равно. Мне нужно всего одно выступление, в котором я сделаю свою работу», – сказал Адесанья на пресс-конференции.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в ноябре на UFC 281 и завершился победой Перейры техническим нокаутом в пятом раунде.