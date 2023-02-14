«Слабаки из P4P». Макгрегор раскритиковал бой Махачева и Волкановски

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор не оставил без внимания поединок между действующими чемпионами организации Исламом Махачевым и Алексом Волкановски, состоявшийся на минувших выходных в Австралии.

Так, Макгрегор традиционно написал в социальных сетях оскорбительный пост, который вскоре удалил.

Макгрегор: «Слабаки из рейтинга pound-for-pound».

Подписчик: «Бедняга всё ещё пытается оставаться актуальным».

Также подписчик: «Сказал тот, кто сдаётся последние два года…»

Напомним, поединок Махачева и Волкановски возглавил турнир UFC 284 и завершился победой россиянина единогласным судейским решением (48-47, 48-47 и 49-46). Поражение стало для 34-летнего Волкановски первым с 2013 года и первым за карьеру в UFC.

В Катаре отметили победу Махачева, разместив его изображение на небоскрёбах: