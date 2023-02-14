Энтони Джошуа: мне жаль Усика

Британский боксёр, бывший чемпион мира Энтони Джошуа высказался о возможном поединке между украинским бойцом Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Посмотрите на ситуацию вокруг боя за звание абсолютного чемпиона. Мне жаль Усика, потому что кажется, что он готов взяться за работу. Но такой наш бизнес, когда вы доходите до титульных поединков.

Я знаю, что это, вероятно, скоро произойдёт, но приятно, когда назначена дата. В таком случае ты можешь начать готовиться к бою», — приводит слова Джошуа Boxing Social.

Ранее сообщалось, что выбрана предварительная дата боя — 29 апреля. Ожидалось, что поединок пройдёт в Саудовской Аравии.

Напомним, в августе 2022 года Усик победил Джошуа, сохранив титулы WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий: