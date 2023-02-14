Волкановски намекнул на возможное жульничество Махачева на турнире UFC 284

Австралийский боец смешанных единоборств Александр Волкановски намекнул на возможное жульничество со стороны российского бойца смешанных единоборств, действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева на турнире UFC 284. Титульный бой завершился победой россиянина единогласным решением.

«Я бы сказал, что он весил около 81 кг. В таком случае вы довольно быстро заправляетесь капельницами и тому подобным. Возможно, это небольшой выстрел в его сторону, но это то, что есть», — приводит слова Волкановски MMA News.

Американское антидопинговое агентство запрещает использование капельниц для восстановления водного баланса организма после сгонки веса. Причина запрета заключается в том, что капельницы с физраствором потенциально могут использоваться для того, чтобы скрывать употребление запрещенных веществ.

Напомним, ранее Новозеландский боец лёгкого веса Дэн Хукер обвинил Махачева в запрещённом восстановлении после взвешивания в преддверии поединка с Волкановски.

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