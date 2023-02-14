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Макгрегор высказался по поводу возможного боя с Чендлером

Макгрегор высказался по поводу возможного боя с Чендлером
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор высказался по поводу возможного боя с американцем Майклом Чендлером. Ожидается, что этот бой состоится осенью.

«Я с нетерпением жду этого. Чувствую себя хорошо, чувствую энергию. Я чувствую себя готовым. Я наношу хайкики быстрее, чем джеб. Так что я очень рад вернуться. Я лечу в Вегас завтра», — приводит слова Макгрегора Mirror.

Ранее президент UFC Дана Уайт допустил, что бой Макгрегора и Чендлера может состояться в Далласе.
В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 264 в июле 2021 года, ирландец проиграл техническим нокаутом в первом раунде (травма ноги) американцу Дастину Порье.

Чендлер, в свою очередь, ранее также уступил Порье.

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