Волкановски: ещё немного и с Махачевым было бы покончено

Австралийский боец смешанных единоборств Александр Волкановски прокомментировал поражение в титульном бою с россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 284.
«Ещё немного и с Махачевым было бы покончено. Я раскачал и сбил с ног его своим ударом. После этого я прыгнул на него сверху и начал наносить удары. Опять же, он просто пытался держаться, и даже когда он просто пытался держаться, он не мог. Я начал наносить несколько ударов, и время ускользнуло от меня», — приводит слова Волкановски BJ Penn.
Ранее Волкановски предложил Махачеву провести реванш и россиянин ответил согласием.
Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоялся 12 февраля в Перте (Австралия) на UFC 384. Ислам, победив единогласным решением судей, впервые защитил чемпионский пояс UFC в лёгком весе.
Махачев троллит фанатов: ну что, Австралия, ты разочарована?
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