Александр Волкановски рассказал, что говорил Исламу Махачеву во время боя

Австралийский боец смешанных единоборств Александр Волкановски после поражения в бою с Исламом Махачевым рассказал, что говорил российскому бойцу в партере во время поединка.
«Это всё, что у тебя есть? Ты просто пытаешься выжить. Ты просто держишься за свою жизнь», — приводит слова Волкановски TheMMAHour.
Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоялся 12 февраля в Перте (Австралия) на UFC 384. Ислам, победив единогласным решением судей, впервые защитил чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Ранее Волкановски предложил Махачеву провести реванш, и россиянин ответил согласием.
Россиянин одержал 12-ю победу подряд и стал обладателем длиннейшей победной серии среди действующих бойцов UFC. Для Волкановски поражение стало первым с мая 2013 года и первым в UFC.
Хасбик поздравил Махачева с победой над Волкановски
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