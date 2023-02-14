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Александр Волкановски рассказал, что говорил Исламу Махачеву во время боя

Александр Волкановски рассказал, что говорил Исламу Махачеву во время боя
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Австралийский боец смешанных единоборств Александр Волкановски после поражения в бою с Исламом Махачевым рассказал, что говорил российскому бойцу в партере во время поединка.

«Это всё, что у тебя есть? Ты просто пытаешься выжить. Ты просто держишься за свою жизнь», — приводит слова Волкановски TheMMAHour.

Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоялся 12 февраля в Перте (Австралия) на UFC 384. Ислам, победив единогласным решением судей, впервые защитил чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Ранее Волкановски предложил Махачеву провести реванш, и россиянин ответил согласием.

Россиянин одержал 12-ю победу подряд и стал обладателем длиннейшей победной серии среди действующих бойцов UFC. Для Волкановски поражение стало первым с мая 2013 года и первым в UFC.

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