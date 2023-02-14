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Менеджер Махачева отреагировал на обвинения в жульничестве перед боем с Волкановски

Менеджер Махачева отреагировал на обвинения в жульничестве перед боем с Волкановски
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Ризван Магомедов, являющийся менеджером бойца смешанных единоборств Ислама Махачева, отреагировал на обвинения в жульничестве в адрес россиянина со стороны новозеландца Дэна Хукера.

«Мы все знаем, что это полная чушь. Парень неудачник. Он солёный и просто ищет внимания, вот и всё», — приводит слова Магомедова MMAJunkue.

Напомним, по словам Хукера, Махачев воспользовался услугами медика, чтобы поставить себе капельницу после обезвоживания, что запрещается правилами UFC.

«Тупица считает, что он может прилететь в Австралию, нанять медсестру, чтобы она поставила ему капельницу, и мы не узнаем об этом. Жулик. Докажи, что я неправ. Держу пари, у тебя не получится. Он не обманывает – он не выигрывает», – написал ранее Хукер в одной из социальных сетей.

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