Рекордсмен UFC по количеству нокаутов дал прогноз на бой Макгрегор — Чендлер

Рекордсмен UFC по количеству нокаутов в полусреднем весе Мэтт Браун поделился мнением об ожидаемом поединке между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером. Он может состояться осенью.
«Конор возвращается, потому что любит драться. Он хочет устроить шоу и снова стать чемпионом. Я уверен. Ожидаю, что Макгрегор вернётся сильным и будет отлично выглядеть.
На самом деле, я очень рад снова увидеть Конора. Единственное, он долго не дрался. А в таких случаях начинается ржавчина. Чендлер же был очень активен, так что у него сразу будет огромное преимущество. Если бы Конор был тоже активен, я бы, вероятно, поставил на него в этом бою. Однако с учётом того, что он не выступал, думаю, это во многом уравновешивает ситуацию», — приводит слова Брауна MMA Fighting со ссылкой на подкаст The Fighter vs. The Writer.
Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках:
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