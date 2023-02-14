Туйнов: понравилась хладнокровность Махачева. Чувствовалось, что ему было непросто

Российский кикбоксёр Влад Туйнов поделился мнением о победе Ислама Махачева над Александром Волкановски.



«Очень рад за Ислама, за то, что он смог одержать победу. Это была очень трудовая и волевая победа для него. Чувствовалось, что ему было непросто, потому что Волкановски – настоящий зверь, который готов идти, драться. Было видно, когда Ислам брал доминацию, забирался за спину, пытался выйти на удушающий, насколько это злило Волкановски. Он пытался разговаривать с Исламом, пытался вывести его на эмоции. Мне понравилась хладнокровность Ислама. То, как он оставался у себя в голове, со своим планом на бой. Я очень раз его победе.



Рад, что судьи выбрали победителем Ислама. Потому что мы знаем, что в последних поединках у российских спортсменов встречались с этим трудности. Так было у Петра Яна с Шоном О’Мэлли. Анкалаев, который дрался с Блаховичем, у него тоже был ничейный результат, вызвавший много споров. И я переживал, что снова может случиться момент, какой-то апсет, который вызовет очень много скепсиса в плане судейского решения и у российской, и у иностранной аудитории. Но, слава богу, всё осталось на стороне Ислама, он остался чемпионом. А сейчас он является лучшим бойцом в мире, потому что победил первого номера P4P. Поэтому я очень рад за него, держал за него кулачки и болел!» — сказал Туйнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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