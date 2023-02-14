Туйнов оценил судейское решение в титульном поединке Махачева и Волкановски

Российский кикбоксёр Влад Туйнов поделился мнением о судейском решении в поединке Ислама Махачева с Александром Волкановски.
«Я могу сказать точно, что у Ислама пошло всё не по плану в пятом раунде. Волкановски включился в полный режим доминации, и у Махачева возникли сложности. Возможно, смазанная концовка пятого раунда, когда Ислам лежал на спине и Волкановски пытался работать сверху, могла немного повлиять на общее ощущение аудитории. Могло показаться, что Ислам не в такой уж доминирующей манере забрал этот бой. Но если мы посмотрим раунды, где у Махачева получалось на более чётких точных попаданиях, на ударах руками, коленями цеплять Волкановски, наносить ему рассечения, на оттяжках оттаскивать его на джебах, попадать, цеплять. И мы видели, когда Ислам попадал, Александр кивал, улыбался. Показывал, мол, ты меня зацепил, но я пытаюсь взять реванш.
Всё показало и психологическое состояние: вот эти вот выкрикивания Волкановски, попытки разговаривать с Исламом, вывести его из себя. Это также показывало, что Махачев доминирует в этом поединке, контролирует бой. Потому что его соперник выходил из себя, он переставал себя контролировать и начинал допускать ошибки. Я думаю, что у Ислама было гораздо больше контроля в плане борцовских навыков. Он постоянно делал переводы, контролировал спину. Борьба и попытки делать удушающие были за Исламом. У Волкановски были только попытки быстрых входов в плане серий через спину стойки на руках. И пару жёстких лоу-киков. Это единственное, что сделал Волкановски в этом бою. За это отдавать победу неправильно. Мы оцениваем не только ударные навыки, не только нанесённые удары, но и борьбу, потому что это смешанные единоборства. Ислам показал большую доминацию в этом поединке», — сказал Туйнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
В Катаре отметили победу Махачева:
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