Издание TSN опубликовало обновлённый рейтинг UFC. Махачев — не лучший боец лиги

Издание TSN представило обновлённый рейтинг бойцов промоушена UFC. Сам промоушен Даны Уайта пока не проводил обновления. Так, австралийский чемпион лиги в полулёгком весе Александр Волкановски, несмотря на поражение в поединке с россиянином Исламом Махачевым, в рейтинге TSN сохранил первое место в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Махачев в рейтинге издания остался на второй позиции.

В топ-10 P4P вошёл американец Джон Джонс, сместив чеха Иржи Прохазку. В официальном рейтинге UFC он сейчас занимает 11-е место.



Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоялся 12 февраля в Перте (Австрилия). Для Ислама это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей.

Махачев троллит фанатов: ну что, Австралия, ты разочарована?