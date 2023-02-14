Махачев не смог обойти Волкановски в обновлённом рейтинге лучших бойцов UFC

Американский промоушен UFC опубликовал обновлённый рейтинг бойцов. Так, в списке лучших спортсменов вне зависимости от весовой категории произошло лишь одно изменение – чех Иржи Прохазка поднялся на 10-е место, сместив с него представителя США Джона Джонса. Чемпион лиги в полулёгком весе Александр Волкановски после поражения в бою с россиянином Исламом Махачевым сохранил первое место в рейтинге P4P. Махачев, как и ранее, занимает вторую позицию.



В тяжёлом весе на одну позицию поднялся россиянин Александр Волков. В настоящий момент он занимает седьмое место. Представитель Молдавии Сергей Спивак стал восьмым. В топ-10 тяжеловесов вошёл американец Деррик Льюис (10-е место). Ранее он был 11-м.

Хасбик поздравил Махачева с победой над Волкановски: