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Махачев не смог обойти Волкановски в обновлённом рейтинге лучших бойцов UFC

Махачев не смог обойти Волкановски в обновлённом рейтинге лучших бойцов UFC
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Американский промоушен UFC опубликовал обновлённый рейтинг бойцов. Так, в списке лучших спортсменов вне зависимости от весовой категории произошло лишь одно изменение – чех Иржи Прохазка поднялся на 10-е место, сместив с него представителя США Джона Джонса. Чемпион лиги в полулёгком весе Александр Волкановски после поражения в бою с россиянином Исламом Махачевым сохранил первое место в рейтинге P4P. Махачев, как и ранее, занимает вторую позицию.

В тяжёлом весе на одну позицию поднялся россиянин Александр Волков. В настоящий момент он занимает седьмое место. Представитель Молдавии Сергей Спивак стал восьмым. В топ-10 тяжеловесов вошёл американец Деррик Льюис (10-е место). Ранее он был 11-м.

Хасбик поздравил Махачева с победой над Волкановски:

Махачева обвинили в мошенничестве. Исламу неплохо бы засудить болтуна Хукера Махачева обвинили в мошенничестве. Исламу неплохо бы засудить болтуна Хукера
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