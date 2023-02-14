Гаджиев отреагировал на решение UFC не отдавать Махачеву первое место в рейтинге P4P

Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал решение промоушена UFC не отдавать россиянину Исламу Махачеву первое место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Его, как и ранее, занимает австралиец Александр Волкановски, который недавно проиграл Махачеву.
«Это предмет для споров, а споры – это всегда хорошо. Чем чаще имя Ислама Махачева звучит в повестке, тем лучше. Причина в том, что он выиграл решением судей, а Волкановски – чемпион в более низкой весовой категории. При всём том, что в его отсутствие был разыгран временный титул. Победа Ислама просто не была такой доминирующей. Сейчас тот самый случай, когда один боец выше другого в рейтинге, несмотря на то что проиграл ему в очной встрече. Чисто математически в этом нет ничего страшного. Доминирование и первое место Ислама в рейтинге P4P – вопрос времени», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Путь Махачева к величию. От охранника до суперзвезды UFC:
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