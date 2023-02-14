Гаджиев: Махачев выиграл бой у Волкановски. То, что его не подняли в рейтинге — это мелочь

Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказал мнение, что нет ничего страшного в том, что чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев остался на второй позиции в обновлённом рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Как и ранее, первое место сейчас занимает австралиец Александр Волкановски.

«Ислам сделал главное, выиграл этот бой. А то, что будет дальше, будет дальше. То, что его не подняли в рейтинге – это такая мелочь по сравнению с тем, что глобально произошло», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, 12 февраля на турнире UFC 284 Махачев одолел Волкановски, защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе.

Хасбик поздравил Махачева с победой над Волкановски: