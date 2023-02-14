Ислам Махачев: Австралия, расстроена? А я предупреждал

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, напомнив австралийцам о своих словах перед боем с Александром Волкановски. Тогда Махачев говорил, что ему нравится в Австралии, но он расстроит местных болельщиков, потому что одержит победу.

«Австралия, расстроена? А я предупреждал», — написал Махачев, добавив к сообщению видео, где он произносит слово «оззи» (сокращение от Australia. — Прим. «Чемпионата»).

Махачев троллит фанатов: ну что, Австралия, ты разочарована?

Напомним, 12 февраля в Перта (Австралия) на турнире UFC 284 Махачев одолел австралийца Александра Волкановски, защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей. В общей сложности Ислам провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.