Ислам Махачев: Австралия, расстроена? А я предупреждал

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, напомнив австралийцам о своих словах перед боем с Александром Волкановски. Тогда Махачев говорил, что ему нравится в Австралии, но он расстроит местных болельщиков, потому что одержит победу.
«Австралия, расстроена? А я предупреждал», — написал Махачев, добавив к сообщению видео, где он произносит слово «оззи» (сокращение от Australia. — Прим. «Чемпионата»).
Махачев троллит фанатов: ну что, Австралия, ты разочарована?
Напомним, 12 февраля в Перта (Австралия) на турнире UFC 284 Махачев одолел австралийца Александра Волкановски, защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей. В общей сложности Ислам провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.
- 14 февраля 2023
-
12:11
-
12:00
-
11:53
-
11:49
-
11:38
-
11:29
-
11:23
-
10:42
-
10:04
-
09:49
-
09:34
-
09:30
-
09:24
-
06:40
-
06:30
-
04:53
-
04:38
-
04:04
-
01:18
-
00:45
-
00:17
- 13 февраля 2023
-
23:54
-
23:30
-
23:11
-
21:53
-
20:47
-
19:49
-
19:35
-
18:53
-
18:42
-
18:28
-
17:47
-
17:24
-
16:14
-
15:21