Гаджиев прокомментировал обвинения в адрес Махачева со стороны зарубежных бойцов

Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев дал комментарий по поводу обвинений в адрес россиянина Ислама Махачева со стороны зарубежных бойцов, которые последовали после его победы в поединке с Александром Волкановски. Его Махачев победил единогласным решением судей.
«Хайп вокруг боя бывает чистым и весёлым, а бывает грязноватым. Эта история – грязноватая. Намёк на читерство и жульничество Ислама? Такие слова должны быть достаточно обоснованными. Уверен, сейчас будет расследование. Если оно не докажет версию Волкановски, то можно было бы и извиниться. Это не касается конкретно наших бойцов, это просто часть этого жанра, вот и всё», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Махачев троллит фанатов: ну что, Австралия, ты разочарована?
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