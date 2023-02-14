Мендес: второй бой между Махачевым и Волкановски пройдёт иначе

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг), россиянина Ислама Махачева, рассказал о возможном реванше своего подопечного с австралийцем Александром Волкановски.

«Мне кажется, что UFC захочет сделать реванш, и я не вижу причин, по которым они не должны встретиться ещё раз. Думаю, это было бы круто. Фанатам это понравится. Сам Ислам тоже был бы не против. Волкановски, очевидно, жаждет реванша. Он считает, что одержал победу, и это нормально.

В какой-то момент реванш должен состояться. Думаю, следующий бой между ними пройдёт иначе. Посмотрим», — приводит слова Мендеса Sportskeeda.

Напомним, 12 февраля в Перта (Австралия) на турнире UFC 284 Махачев одолел австралийца Александра Волкановски, защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей. В общей сложности Ислам провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

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