Эксперт: пересмотрел бой Махачева и изменил бы свой счёт на 48-47 в пользу Ислама

Известный спортивный эксперт и обозреватель Аарон Бронстетер у себя в социальных сетях высказался относительно недавнего поединка россиянина Ислама Махачева и австралийца Александра Волкановски.

«Только что пересмотрел бой Махачева и Волкановски. И если отталкиваться только от подсчёта очков, я бы изменил свой счёт на 48-47 в пользу Ислама», — написал Бронстетер.



Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоялся 12 февраля в Перте (Австралия). Для Ислама это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей. В общей сложности россиянин провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

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