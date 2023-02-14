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Хрюнов назвал решение не отдавать Махачеву первое место в рейтинге P4P технической ошибкой

Хрюнов назвал решение не отдавать Махачеву первое место в рейтинге P4P технической ошибкой
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Известный российский промоутер Владимир Хрюнов высказался о решении промоушена UFC не отдавать россиянину Исламу Махачеву первое место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Его, как и ранее, занимает представитель Австралии Александр Волкановски, который недавно проиграл Махачеву.

«Думаю, что это какая-то механическая проблема. Просто не произошло обновление. Очевидно же, что Ислам победил. Я думаю, что небольшое время расставит всё на свои места. Исламу нужно насладиться победой, не обращать на это внимания и двигаться дальше. Думаю, что Махачев выиграл и всё по делу.

Обвинения Хукера и Волкановски? Можно говорить о чём угодно, но есть результаты. И нужно поздравлять Ислама с победой», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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