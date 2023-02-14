Глава RCC Николай Клименко: до поединка с Волкановски все бои Махачева были другими

Глава RCC Николай Клименко высказался о победе россиянина Ислама Махачева в поединке с австралийцем Александром Волкановски. Махачев победил единогласным решением судей.



«Бой был очень близкий. Мне как фанату ММА он очень зашёл. Объективно, Ислам выиграл этот бой по очкам с небольшим перевесом. Он хорошо работал, смещался, вытягивал на себя соперника, навязывал свои элементы в борьбе. Всего было по чуть-чуть, но этого было достаточно, чтобы одержать победу.



Это лучшие бойцы P4P, и это самый тяжёлый бой для Махачева. Все бои, которые я смотрел с его участием, были другими: Ислам не оставлял шансов, часто финишировал уже в первых раундах. Волкановски дал достойный бой, учитывая, что он ещё и поднялся на категорию выше и уступал в габаритах. Я не воспринимаю это как поражение. Я бы ещё раз с удовольствием посмотрел их бой», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

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