Василевский отреагировал на решение UFC не отдавать Махачеву первое место в рейтинге P4P

Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский дал комментарий по поводу того, что россиянин Ислам Махачев не получил первое место в рейтинге P4P UFC после победы в поединке с Александром Волкановски.
«Я не знаю, как идёт подсчёт, почему вообще лидером является Волкановски, а не Адесанья. Видимо, посчитали, что победы Ислама недостаточно, чтобы стать лидером. Это же их рейтинг, их решение. Ислам вышел и сделал всё, что мог. Судьи отдали ему победу. Зачем ему напрягаться и отвечать. Он вышел на бой, подготовился, победил. Пусть, по мнению многих, и спорно. Руку подняли ему, единогласное решение. Его вины здесь вообще нет. Могут быть какие-то претензии к судьям со стороны команды Волкановски и его фанатов. Но если бы Исламу не отдали победу, он бы так же ушёл из клетки проигравшим. Не думаю, что Махачеву нужно предпринимать сейчас какие-то меры для своей защиты. Он всё сделал, всё сказал и победил», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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