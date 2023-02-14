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Василевский: победа Махачева не была очень убедительной. Но по правилам MMA Ислам выиграл

Василевский: победа Махачева не была очень убедительной. Но по правилам MMA Ислам выиграл
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Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский высказался о победе соотечественника, чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева в поединке с австралийцем Александром Волкановски. Его Ислам победил единогласным решением судей.

«Не думаю, что победа Махачева была очень убедительной. Но если отсчитывать очки, то по правилам MMA Ислам, конечно, выиграл. Многие не ожидали от Волкановски, что он в этом весе устроит настолько конкурентный поединок. Думаю, что это сделало такой резонанс и вызвало шквал мнений, что Ислам не выиграл. Многие в этой ситуации не ждали такого от Волкановски», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В Катаре отметили победу Махачева:

Махачева обвинили в мошенничестве. Исламу неплохо бы засудить болтуна Хукера Махачева обвинили в мошенничестве. Исламу неплохо бы засудить болтуна Хукера
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