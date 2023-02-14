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«Капельницы ставят даже на первенстве водокачки». Василевский — об обвинениях к Махачеву

«Капельницы ставят даже на первенстве водокачки». Василевский — об обвинениях к Махачеву
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Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский высказался по поводу обвинений в адрес россиянина Ислама Махачева со стороны зарубежных бойцов, которые последовали после его победы в поединке с Александром Волкановски. Махачев его победил единогласным решением судей.

«В UFC же есть допинг-контроль. Поэтому ничего, если даже Ислам делал капельницу. Их применяют даже не первенстве водокачки. Что бывает в этих капельницах: обычные витамины, физрастворы. Никаких сверхспособностей эта капельница не принесёт. Другое дело, если эта капельница с запрещёнными веществами. А так как в UFC есть допинг-контроль, запрещённых веществ там не было. Но я думаю, что это просто одна из причин найти небольшое оправдание для Волкановски. Любой профессиональный спортсмен, человек разбирающийся в этом скажет, что капельница – это то же самое, что выпить витамины в большом количестве, просто ввести их через вену», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В Катаре отметили победу Махачева:

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