Появился проморолик к турниру UFC 285. Джон Джонс проведёт первый бой за три года

Американский промоушен UFC представил официальный трейлер предстоящего поединка американца Джона Джонса и представителя Франции Сириля Гана. Он состоится в начале марта на турнире UFC 285.

Посмотреть видео можно на канале UFC Russia в YouTube. Права на видео принадлежат UFC.

Напомним, поединок с Ганом станет для 35-летнего Джонса первым с февраля 2020 года, когда на UFC 247 он победил единогласным судейским решением соотечественника Доминика Рейеса. Ган в сентябре на UFC Fight Night 209 нокаутировал в третьем раунде австралийца Тая Туивасу. В настоящий момент Джонс занимает 11-е место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Ган в этом рейтинге не представлен, но занимает первую позицию в списке лучших бойцов тяжёлого веса.

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