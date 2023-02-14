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Ян показал актуальную физическую форму менее чем за месяц до боя с Двалишвили. Фото

Ян показал актуальную физическую форму менее чем за месяц до боя с Двалишвили. Фото
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Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион промоушена UFC в легчайшем весе Пётр Ян разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав подписчикам новые фото. Сейчас Пётр находится в Таиланде, где у него проходят тренировочные сборы в преддверии поединка с представителем Грузии Мерабом Двалишвили.

Фото: Из личного архива Петра Яна

Фото: Из личного архива Петра Яна

Напомним, бой Яна и Двалишвили состоится менее чем через месяц – в ночь с 11 на 12 марта мск на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

В последнем поединке россиянин сражался с американцем Шоном О’Мэлли. Бой состоялся на UFC 280 в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) и завершился победой О’Мэлли раздельным решением судей. Двалишвили в последнем бою победил бразильца Жозе Альдо.

Ян показал тренировку перед боем с Двалишвили:

«Может, ещё потренируемся с Умаром и командой Хабиба». Разговор по душам с Петром Яном «Может, ещё потренируемся с Умаром и командой Хабиба». Разговор по душам с Петром Яном
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