Дмитрий Бивол начал подготовку к следующей защите титула. Фото

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол приступил к подготовке следующей защиты титула WBA, отправившись на сборы. Вместе с Дмитрием подготовку проводят чемпион WBA International Мухаммад Шехов и узбекский боксёр Шахрам Гиясов.
Фото: Из личного архива Дмитрия Бивола
Ранее стало известно, что свой следующий поединок Бивол проведёт в мае/июне. Соперником россиянина, как ожидается, станет британский олимпиец Джошуа Буатси (16-0, 13 KO).
В последнем бою чемпион Бивол встречался с мексиканцем Хильберто Рамиресом, который до этого поединка не проигрывал. Противостояние проходило 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) в ходе вечера бокса, который был организован промоутерской компанией Matchroom Boxing. Дмитрий победил единогласным решением судей.
Дмитрий Бивол: работу мы сделали. Пояс с нами:
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