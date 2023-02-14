Дмитрий Бивол начал подготовку к следующей защите титула. Фото

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол приступил к подготовке следующей защиты титула WBA, отправившись на сборы. Вместе с Дмитрием подготовку проводят чемпион WBA International Мухаммад Шехов и узбекский боксёр Шахрам Гиясов.

Фото: Из личного архива Дмитрия Бивола

Ранее стало известно, что свой следующий поединок Бивол проведёт в мае/июне. Соперником россиянина, как ожидается, станет британский олимпиец Джошуа Буатси (16-0, 13 KO).



В последнем бою чемпион Бивол встречался с мексиканцем Хильберто Рамиресом, который до этого поединка не проигрывал. Противостояние проходило 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) в ходе вечера бокса, который был организован промоутерской компанией Matchroom Boxing. Дмитрий победил единогласным решением судей.

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