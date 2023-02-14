Туйнов: у меня украли все социальные сети. Человек вымогал деньги «на благотворительность»

Российский кикбоксёр Влад Туйнов рассказал, что лишился всех социальных сетей из-за мошенника.



«На тот момент произошла такая ситуация, что у меня украли социальные сети. С помощью них я жил, имел спонсоров, зарабатывал, делал рекламу, мог хоть как-то держаться на плаву. Это сделали ребята из Ливана и Палестины. Мои социальные сети ранее были развиты больше именно в европейских странах. Эти ребята были моими фанатами. Однажды я боксировал в Германии. Так получилось, что я просто не смог с ними сфотографироваться. Этот человек обиделся на меня, сидел и на протяжении года отслеживал мои социальные сети. После этого он всё взломал и украл.



Потом этот человек начал пытаться вымогать деньги на благотворительность. Я раньше собирал ребёнку помощь на коляску, так как это было необходимо, чтобы его здоровье можно было поддерживать. Чтобы его родители могли с ним выходить на улицу и гулять, чтобы он мог начать жить лучше. Я смог помочь этому ребёнку, мы всё собрали, всё сделали. Этот мошенник взял сайт фонда, переделал и поставил свои реквизиты, чем вымогал деньги у европейских пользователей. Мне начали писать об этом люди, я пытался объяснить им, что это неправда. Человек достал довольно большую сумму, но я дозвонился до техподдержки и смог удалить свои социальные сети окончательно», — сказал Туйнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.



17 февраля Влад Туйнов проведёт поединок с Ферди Алтуном на PRAVDA Old School Boxing в Москве.

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