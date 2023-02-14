Яир Родригес рассказал, что кричал Эмметту после победы в поединке

Мексиканский боец смешанных единоборств, временный чемпион в полулёгком дивизионе Яир Родригес рассказал, что говорил своему сопернику Джошу Эмметту в октагоне.
«Когда я победил, то увидел в его глазах отчаяние. Он увидел, что шанс стать чемпионом от него ушёл, и я просто хотел сказать ему, чтобы он выкинул из головы эти мысли, что преодолеет и справится со всем. Поэтому единственное, что я смог ему сказать: «Ты воин, брат». Мы должны находить в себе силы подниматься каждый раз, когда падаем. Так что я уверен, что он останется сильным и поднимется. Уверен, мы увидимся в будущем. Так что держись, брат», — объяснил Родригес на пресс-конференции после боя.
Яир Родригес выиграл у Эмметта удушающим приёмом во втором раунде и стал временным чемпионом UFC в полулёгком весе.
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