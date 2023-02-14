Туйнов: не хотел бы, чтобы Бетербиев и Бивол встречались в ринге

Российский кикбоксёр Влад Туйнов признался, что не хотел бы видеть поединок между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.



«Думаю, это будет очень равный, близкий поединок. Если честно, не хотел бы, чтобы эти два парня встречались. Хотел бы, чтобы спортивная карьера разводила их максимально долго. Это два представителя российской школы бокса. И я хотел бы видеть этих звёзд на мировом уровне. Что они будут держать пояса и создавать конкуренцию для любого иностранного спортсмена», — сказал Туйнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.



Дмитрий Бивол — чемпион мира по версии WBA Super, Артур Бетербиев — обладатель чемпионских поясов по версиям WBO, WBC и IBF.

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