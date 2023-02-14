Глава АСА: у Махачева ещё будет возможность возглавить рейтинг P4P

Глава бойцовской лиги АСА Алексей Яценко высказался о том, что российский боец Ислам Махачев остался на втором месте в рейтинге P4P.



«Первое, что мы должны понимать, когда происходит чемпионский бой между чемпионами разных весовых, что один из них поднимается из более лёгкой категории в более высокую, и это значит, что он ничего не теряет. Он при любом исходе остаётся чемпионом в своей весовой категории. Он при любом исходе остаётся при всех регалиях и рейтинге, даже если терпит поражение. При этом, если он выигрывает, он объединяет два пояса и становится первым номером в двух весовых категориях. Он от этого только приобретает. И даже будет иметь возможность выбирать, в каком весе защищать.



Ситуационно в более невыгодной ситуации находится чемпион категории весом выше. В данном случае — Ислам Махачев. Для него изначально ставки были выше. Ведь в случае поражения он терял пояс, свой статус и свой рейтинг. Я не про деньги, не про гонорар. Да и в случае победы, как мы видим, он ничего особенно не приобрёл. Что касается непосредственно рейтинга Р4Р, то его пишут люди. И у них там есть, наверное, какие-то свои параметры и предпочтения, на основе которых они формируют своё мнение. Видимо, они посчитали, что этой победы для Ислама было недостаточно, чтобы возглавить этот рейтинг.



Напомню, Волкановски в своём полулёгком весе защитил титул четыре раза, а Ислам защищал свой титул в первый раз, и не от обязательного претендента из своей весовой категории, а от чемпиона более лёгкой весовой категории. Видимо, специалисты-эксперты, которые составляют рейтинг, решили, что этого недостаточно для того, чтобы обойти Волкановски.



В любом случае Махачев остаётся лидером своей весовой категории, и в любом случае у него всё впереди. И я уверен, что у него будет много шансов возглавить этот рейтинг», — сказал Яценко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.