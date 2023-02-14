Белал Мухаммад сделал прогноз на потенциальный бой Чимаева с Уиттакером

Американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад, выступающий в полусреднем весе UFC, поделился мнением о возможном поединке Хамзата Чимаева и Роберта Уиттакера.



«Он бросил вызов Уиттакеру, и это очень смело. Это показывает, как сильно он хочет драться. Это отличный поединок для обоих бойцов. У Уиттакера не лучшая защита от тейкдаунов, но из-за его странного стиля будет сложно перевести Роберта, он низко держит ведущую ногу. Хамзату не следует в первые минуты бросаться на него, тратя энергию. Нужно оставаться умным. Кто выиграет? Если пятираундовый бой — Уиттакер, если трёхраундовый, то Хамзат», — сказал Мухаммад в интервью Helen Yee Sports.



Чимаев свой последний бой провёл в сентябре прошлого года с Кевином Холландом и выиграл удушающим приёмом в первом раунде.

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