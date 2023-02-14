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Кормье: Волкановски заставил Махачева выглядеть человеком

Кормье: Волкановски заставил Махачева выглядеть человеком
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье оценил выступление австралийского бойца смешанных единоборств, чемпиона промоушена в полулёгком весе Алекса Волкановски в бою с Исламом Махачевым.

«Александр Волкановски стал первым, кто заставил Ислама Махачева выглядеть человеком, но всё равно не победил. И я думаю, что вся похвала и восхищение, которые сейчас получает Волкановски, только подчёркивают нам то, насколько особенный Махачевым», — сказал Кормье в видео на своём YouTube-каналом.

Ислам Махачев выиграл у Алекса Волкановски единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Это 12-я победа Махачева подряд в промоушене. Всего у россиянина 23 победы в 24 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

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