«Разбор полётов». Махачев опубликовал фото с Хабибом после первой защиты титула

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев опубликовал новый пост на своей странице в социальных сетях.
Махачев показал свежее фото с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов
Фото: Из личного архива
«Разбор полётов», — подписал фото российский боец.
В ночь с 11 на 12 февраля в городе Перт, Австралия, состоялся очередной турнир UFC 284, главным событием которого стал поединок за титул чемпиона промоушена в лёгком весе между Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски.
Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей. Это 12-я победа Ислама подряд, у него лучшая победная серия в промоушене.
Всего у Махачева 24 победы при одном поражении в ММА.
- 14 февраля 2023
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