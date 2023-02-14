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«Разбор полётов». Махачев опубликовал фото с Хабибом после первой защиты титула

«Разбор полётов». Махачев опубликовал фото с Хабибом после первой защиты титула
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев опубликовал новый пост на своей странице в социальных сетях.

Махачев показал свежее фото с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов

Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов

Фото: Из личного архива

«Разбор полётов», — подписал фото российский боец.

В ночь с 11 на 12 февраля в городе Перт, Австралия, состоялся очередной турнир UFC 284, главным событием которого стал поединок за титул чемпиона промоушена в лёгком весе между Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски.

Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей. Это 12-я победа Ислама подряд, у него лучшая победная серия в промоушене.

Всего у Махачева 24 победы при одном поражении в ММА.

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