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Тренер Махачева: солгу, если скажу, что не думал о поражении в бою с Волкановски

Тренер Махачева: солгу, если скажу, что не думал о поражении в бою с Волкановски
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Хавьер Мендес, тренер российского бойца смешанных единоборств, действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, признался, что испытывал сомнения в исходе боя своего подопечного с Алексом Волкановски.

«Махачев считал, что проиграл? Должно быть, это недоразумение. Я сомневаюсь, что Ислам думал, будто проиграл бой. Я бы мог тоже сказать, что не думал о поражении, но солгал бы. Просто пересмотрите все поединки с участием Ислама, это было одно из самых тяжёлых испытаний в его карьере», — сказал Мендес в своём подкасте.

Бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски завершился победой российского бойца единогласным решением судей. Всего у Махачева 24 победы при одном поражении в профессиональных смешанных единоборствах.

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