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Бенеил Дариуш: в UFC надеются, что я уйду в отставку до того, как получу титульный бой

Бенеил Дариуш: в UFC надеются, что я уйду в отставку до того, как получу титульный бой
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Американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш, выступающий в лёгком весе UFC, в очередной раз высказался о том, что не получает титульный бой от американского промоушена.

«Мне кажется, что в UFC надеются, что я состарюсь и уйду в отставку до того, как они решат дать мне титульный поединок», — написал Дариуш на своей странице в социальных сетях.

Бенеил Дариуш провёл 26 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. Сейчас боец идёт на серии из восьми побед.

Ожидается, что следующий бой Дариуш, занимающий четвёртую строчку в рейтинге легковесов, проведёт с бразильским экс-чемпионом дивизиона Чарльзом Оливейрой, но официально об этом бое объявлено пока не было.

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